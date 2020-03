165 ambulâncias e veículos ampliam atendimento regional da saúde

O Governo do Paraná amplia a regionalização da saúde. Para fazer com que os atendimentos médicos cheguem ainda mais perto da população, o governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta quarta-feira (04) 165 ambulâncias e veículos para 96 municípios, de todas as regiões do Estado.

A frota de veículos, composta por ambulâncias de suporte avançado, suporte básico e carros de passeio, vai ajudar no pronto atendimento e também em serviços administrativos. O investimento por parte da Secretaria da Saúde foi de R$ 16,4 milhões. A cerimônia de entrega das chaves ocorreu no pátio do Palácio Iguaçu.

“O objetivo é fazer com que a saúde chegue mais perto das pessoas, por isso trabalhamos a regionalização no Paraná. Isso evita grandes deslocamentos, melhora e muito a qualidade de vida da população”, destacou Ratinho Junior. “Os novos equipamentos também agilizam o atendimento médico, e a prestação de serviço para o cidadão ganha ainda mais qualidade”, acrescentou.

O governador destacou que a política de regionalização é extremamente importante para aproximar o Estado de municípios, impactando na vida das pessoas. “A nossa gestão é municipalista. Entendemos a dificuldade das cidades, com arrecadação limitada. Buscamos fazer nossa parte com investimentos como esse na saúde, atuando como um grande parceiro dos municípios.”

PACOTE DE INVESTIMENTOS

De acordo com o secretário da Saúde, Beto Preto, os 165 novos veículos são parte de um grande pacote de investimento em ambulâncias. Beto Preto destacou que a intenção da secretaria é entregar 1.500 equipamentos nos próximos meses. “Isso vai ocorrer em um médio prazo, para fortalecer a saúde da família. Levar o atendimento médico para perto da casa das pessoas”, disse.

O secretário explicou que o investimento é fruto de economia de recursos da própria secretaria, com o enxugamento da máquina pública. Segundo ele, com menos burocracia o Governo ganha maior capacidade para aplicar os recursos naquilo que é essencial para as pessoas. “Sei como é a realidade das cidades do interior, elas precisam do nosso apoio. Os recursos do Estado do Paraná se transformam em ações efetivas de saúde”, afirmou Beto Preto.

CIDADES

O prefeito de Alto Piquiri, no Noroeste do Estado, Luiz Carlos Borges, disse que o município recebeu uma ambulância de suporte avançado e que o veículo diminuirá o tempo de espera dos pacientes. “O Samu não é suficiente na nossa região. Agora podemos levar com a nossa própria ambulância. Tenho certeza de que vai salvar a vida de muita gente”, ressaltou.

Já o município de Flor da Serra do Sul, no Sudoeste, conseguirá resolver um antigo problema. Como não tem hospital na cidade, depende da ambulância para deslocar os pacientes até Francisco Beltrão. A cidade foi contemplada com uma ambulância de suporte básico. “Será de muita importância para os municípios pequenos, uma grande demonstração de preocupação e carinho por parte do Governo do Estado. Ficamos todos mais aliviados”, disse Lucinda de Lima Rosa, prefeita da cidade.

REGIONALIZAR

Ratinho Junior lembrou, ainda, que o Governo do Estado trabalha em outras frentes para ampliar o sistema de regionalização. Ele destacou que ainda neste ano novos hospitais serão colocados à disposição da população. Citou os exemplos do Hospital Regional de Ivaiporã (com 87% de execução em dezembro/2019); do Hospital Regional de Guarapuava (com 88,57% das obras executadas) e do Hospital de Telêmaco Borba, com 84,75% de execução.

“São cidades e regiões que estão crescendo com a chegada de novas indústrias, como Telêmaco Borba e Ortigueira. Precisam de um serviço médico adequado, de qualidade para a população”, afirmou.

Outra iniciativa, ressaltou o governador, é abrir mais centros de especialidades médicas no Estado, fazendo com que as pessoas evitem grandes deslocamentos para receber o atendimento necessário. “É um novo modelo de pensar a saúde pública do Paraná, buscando ser cada vez mais ágil. Queremos ser o Estado mais inovador do País mas também aquele com a melhor qualidade de vida”, comentou.

PRESENÇAS

Participaram da cerimônia o vice-governador Darci Piana; os secretários Guto Silva (Casa Civil), Márcio Nunes (Desenvolvimento Sustentável e Turismo) e Reinhold Stephanes (Administração e Previdência); o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; o líder do Governo na Assembleia, Hussein Bakri; os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Tercílio Turini, Marcel Micheletto, Nelson Luersen, Alexandre Amaro, Anibelli Neto, Artagão Júnior, Cobra Repórter, Delegado Fernando Martins, Delegado Jacovós, Delegado Recalcatti, Dr. Batista, Emerson Bacil, Francisco Bührer, Homero Marchese, Jonas Guimarães, Reichembach, Ricardo Arruda, Rodrigo Estacho, Tiago Amaral e Soldado Adriano José; além dos prefeitos das cidades que foram beneficiadas.

Agência Estadual de Notícias