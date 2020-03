Mulher é agredida pelo ex-marido em Campo Mourão

Uma mulher de 37 anos foi agredida pelo ex-companheiro, por volta da 0h30 da madrugada desta quarta-feira. Quando os policiais chegaram ao local informado, o homem estava agredindo a mulher no meio da rua, no entanto, ao perceber a presença da equipe da PM ele correu, pulando quintais de residências próximas e logo depois entrou num rio.

Os policiais não conseguiram localizá-lo. A vítima relatou que está em processo de separação e que ontem foi até a casa do ex-companheiro para resolver questões relacionadas à pensão alimentícia do filho do casal, porém segundo ela, em determinado momento ele ficou agressivo e começou a agredi-la com socos e chutes, que lhe causaram ferimentos no rosto.

Ainda segundo a mulher, a motocicleta de sua propriedade também foi danificada por um tijolo atirado pelo suspeito. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou a vítima quanto aos procedimentos.