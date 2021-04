15% dos municípios do Paraná já começaram a vacinar pessoas com 60 anos

Em ritmo acelerado no processo de aplicação da vacina contra a Covid-19, 63 municípios do Paraná já começaram a imunizar pessoas com 60 anos. O número corresponde a 15,7% das cidades do Estado, conjunto espalhado por 18 das 22 regionais que compõe o sistema público de saúde paranaense.

Na Regional de Saúde de Paranavaí (14ª RS), por exemplo, 16 municípios estão aplicando as doses dentro da faixa etária que abre o grupo prioritário estipulado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. É a área do Estado que mais avançou na campanha, com destaque para Alto Paraná, Amaporã, Diamante do Norte, Guairacá, Jardim Olinda, Loanda, Nova Aliança do Ivaí, Nova Londrina, Paraíso do Norte, Paranapoema, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santo Antônio do Caiuá e São Pedro do Paraná.

Na sequência aparecem as regionais de Francisco Beltrão (8ª RS), com sete cidades; e Cascavel (10ª RS) e Apucarana (16ª RS), ambas com cinco.

“Aqui no Paraná pedimos para que a vacinação ocorra durante todos os dias da semana. Com o Corujão da Vacinação, queremos que as aplicações se estendam também durante a noite. A estratégia tem surtido efeito. A intenção é abranger o maior número de pessoas possível em um curto espaço de tempo”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

“Muitos municípios entenderam o nosso pedido e estão dando cada vez mais agilidade ao processo de proteção contra a Covid-19. O propósito do nosso Plano de Vacinação é fazer a vacina chegar até o braço das pessoas o mais rápido possível”, acrescentou.

VACINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná aplicou 2.638.432 doses da vacina contra a Covid-19 – 1.698.462 são relativas à primeira dose, além de 939.970 segundas doses. Os números são desta quarta-feira (28).

O quantitativo corresponde a 95,2% dos imunizantes para as aplicações iniciais distribuídas pelo Estado (1.784.022) e 79,3% das doses que completam o ciclo (1.185.894).

Em números absolutos, as cidades que mais vacinaram são Curitiba (309.579 pessoas), Londrina (104.672), Maringá (74.012), Cascavel (53.976) e Ponta Grossa (47.718).

Já em relação à população, os destaques são São Jorge d’Oeste (29,85%), Diamante do Norte (26,87%), Nova Laranjeiras (25,18%), Pontal do Paraná (24,30%), Rio Bom (23,97%) e Miraselva (23,85%).

MAIS DOSES

O Paraná receberá nos próximos dias o15° lote de vacinas contra o coronavírus enviado pelo Ministério da Saúde. No total, serão 309.200 doses de imunizantes: 6.200 da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan/Sinovac, e 303.000 da Covishield, da Universidade de Oxford/Astrazeneca/Fiocruz.

Todas as vacinas são destinadas à primeira dose de grupos prioritários cuja imunização já está em andamento: pessoas de 60 a 64 anos e profissionais da segurança pública e salvamento.

Agência Estadual de Notícias