Historiador de Peabiru doa livro para Campo Mourão

O historiador e escritor Arleto Rocha, de Peabiru, fez a doação de sua obra “Caminhos de Peabiru: História & Memória” à Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello e Museu Deolindo Mendes Pereira. O livro é resultado de 10 anos de pesquisa e foi defendido como dissertação de Mestrado na Universidade Estadual de Maringá-PR (UEM).

“É uma grande honra ter essa obra no acervo da nossa biblioteca e museu por se tratar de uma importante fonte de pesquisa e conhecimento. Agradecemos ao Arleto por esse nobre gesto”, disse o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, ao receber o exemplar.

O autor do livro também comentou sobre a doação. “Peabiru e Campo Mourão são cidades co-irmãs e estamos sempre juntos pesquisando e defendendo nossa cultura. Além disso o Caminho de Peabiru é uma riqueza da nossa região e Campo Mourão, como cidade polo, merece essa doação”, ressaltou o escritor.

A obra, lançada em novembro de 2020 pela Editora Hellograf (Curitiba), relata a história e memórias dos Caminhos de Peabiru desde a América do Sul até concentrar-se na região de Campo Mourão.

Nascido em Peabiru, Arleto Rocha é historiador e geógrafo, mestre em História pela Universidade Estadual de Maringá-PR (UEM), membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente-SP e do Centro de Letras do Paraná. Ele também integra a Academia Mouraõense de Letras.