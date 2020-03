11º BPM irá receber donativos para enfrentamento da Covid-19

Considerando a solicitação de Coordenação de Defesa Civil do Estado do Paraná, ficou definido que os batalhões da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros serão pontos de recebimentos de donativos a serem utilizados no trabalho de enfrentamento à Covid-19.

Desta forma o 11º Batalhão de Polícia Militar, 2ª Cia da PM (Ubiratã) e todos os destacamentos da PM pertencentes ao 11º BPM poderão receber os seguintes materiais: álcool 70% em gel ou liquido, caixas de luvas descartáveis, caixas de máscaras descartáveis, sabão em barra e sabonete em barra ou liquido.

Cabe salientar que, os produtos recebidos serão repassados aos órgãos municipais competentes, que serão os responsáveis pela destinação. Cabe ressaltar que os donativos serão disponibilizados por estes órgãos aos usuários de grupos de risco: idosos e estabelecimentos de saúde e órgãos de segurança pública.

Em Campo Mourão os donativos podem ser entregues na sede do 11º Batalhão, na avenida José Tadeu Nunes, 216 – Jardim Nossa Senhora Aparecida.

Mais informações pelo (44) 3525-3013 (Setor de Comunicação Social).