Sobe para 11 o número de pessoas com dengue em Luiziana

Em meio a preocupação com isolamento de Luiziana para conter a chegada do covid-19 a Secretaria de Saúde tem outra preocupação: a Dengue.

Foi confirmado na manhã dessa segunda-feira (30), que os casos da doença aumentaram para 11 no município. As notificações também aumentaram, agora são 85 e 54 exames deram negativos.

As equipes da secretaria de saúde seguem mobilizadas para eliminar os criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença. Porém o Secretário de Saúde Edson Liss, aproveita para fazer um apelo aos moradores que estão em casa por causa do coronavirus para limpar os quintais e eliminar água parada.

“Pedimos que a população continue nos ajudando, lutamos contra duas doenças ao mesmo tempo no município o covid-19 e a dengue, e mais uma vez para evitar as duas doenças o melhor caminho é a prevenção”, disse o Secretário de Saúde de Luiziana.