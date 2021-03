11ª Regional de Saúde recebe 6ª remessa de vacina

Nesta sexta-feira, a 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão repassa para os municípios da região, a 6ª remessa da vacina contra a covid-19. São mais 2.260 doses da vacina CoronaVac/Instituto Butantan.

De acordo com o chefe da Regional de Saúde, Eurivelton Siqueira, essa será 1ª dose para idosos de 80 a 84 anos (46% da população nessa faixa etária).

A entrega será feita em horários diferentes aos municípios para evitar aglomeração. Campo Mourão receberá 510 doses. A entrega começa às 9 horas com Mamborê; Barbosa Ferraz; Ubiratã; Terra Boa; Altamira do Paraná; Rancho Alegre d’Oeste; Goioerê; e Janiópolis.

Às 9h45, recebem a medicação, as cidades de Quinta do Sol; Quarto Centenário; Engenheiro Beltrão; Campina da Lagoa; Peabiru; Juranda; Corumbataí do Sul e Roncador.

Já Nova Cantu, Farol, Fênix, Luiziana, Moreira Sales, Iretama, Boa Esperança, Araruna e Campo Mourão, recebem a vacina a partir das 10h30.