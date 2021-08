11ª Regional de Saúde confiante em vacinar toda população acima de 18 anos até setembro contra a covid-19

Nesta terça-feira, a 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão vai distribuir mais 11.098 doses de vacinas da Pfizer Pfizer/BioNTech e Coronavac/Butantan para os 25 municípios da Comcam. Do total, 9.928 correspondem à primeira dose e 1.170 para a segunda aplicação contra a covid-19.

Campo Mourão ficará com 3.900 doses, sendo 2.730 para primeira dose e 1.170 para a segunda. De acordo com o chefe da Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira, a região caminha para cumprir a meta do Ministério da Saúde de imunizar toda a população acima de 18 anos até setembro.

A primeira meta e também com perspectivas de ser alcançada é a de vacinar ao menos 80% do público acima de 30 anos em agosto.

“Dos 25 municípios da região, apenas seis estão vacinando a faixa de 31 anos acima, os demais já começaram a imunizar abaixo de 30 anos. Mantendo esse ritmo, vamos conseguir imunizar toda a população acima de 18 anos até o final de setembro”, disse Siqueira.

Nos próximos dois ou três dias, ele afirma que a 11ª Regional de Saúde deverá receber mais uma remessa de vacina.