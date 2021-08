Dupla tenta assaltar vítima em bar e acaba detida pela Polícia Militar

Dois homens foram presos pela Polícia Militar após tentativa de assalto a uma pessoa que estava em um bar, em Campo Mourão. A ocorrência foi registrada por volta das 22h30 desse domingo, no Bar da Graça.

De acordo com as informações, havia algumas pessoas no estabelecimento, quando os criminosos chegaram em um veículo e um deles desembarcou. Ele foi até uma mesa e deu voz de assalto a uma das vítimas.

O suspeito colocou a mão por baixo da camiseta e simulou estar armado. A vítima chegou a dizer que eles estavam sendo filmados, contudo, o ladrão insistiu em anunciar o assalto.

Em seguida, o outro comparsa também desembarcou do veículo e entrou em luta corporal com uma das vítimas. Outras pessoas que estavam no local ajudaram a impedir que os ladrões consumassem o roubo.

Rapidamente a PM foi para o local e conseguiu abordar os dois suspeitos apontados pelos frequentadores. Eles até tentaram sair do local antes da chegada da PM, porém o carro apresentou problemas mecânicos. Diante da situação, autores e vítimas foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil.