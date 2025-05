Vereadores e autoridades debatem hoje à noite aumento do número de pessoas em situação de rua

Às 19h30, no plenário do Poder Legislativo, vereadores e autoridades debatem o aumento do número de pessoas em situação de rua na cidade. O requerimento – de autoria dos vereadores Marcio Berbet, Tião do Karatê e Sidnei Jardim – com o pedido de audiência pública foi aprovado em sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Mourão.

O tema – um assunto complexo, mas que necessita ser debatido para encontrar alternativas e soluções – será discutido com a participação de diversas autoridades entre elas; o prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, a secretária de Assistência Social, Marcia Calderan de Moraes, a presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), Mariza Pante Ferreira e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (ACICAM), Francisco Viudes. Também irá participar o diretor-geral do Campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o representante do Ministério Público do Paraná, da Defensoria Público do Paraná, o Pastor Diego Bitencourt (OPECAM), responsável pela Casa de Passagem São Bento José Labre, representantes de Clubes de Serviços de Campo Mourão e da Igreja Católica.

Marcio Berbet, Tião do Karatê e Sidnei Jardim defendem a apresentação do Requerimento como uma forma de esclarecer a população das dificuldades do setor da Assistência Social, e também, para debater Políticas Públicas realizando intervenções, normas para desenvolvimento e diminuição de pessoas em situação de rua. “A Audiência Pública tem por objetivo promover, política pública por conta do aumento do número de pessoas em situação de rua em Campo Mourão”, lembraram os autores do Requerimento.