Operação Dia do Trabalho 2025 termina com 11 mortes nas rodovias federais do Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou à meia-noite deste domingo (4) a Operação Dia do Trabalho 2025 nas rodovias federais do Paraná. Durante os cinco dias da operação, de 30 de abril a 4 de maio, foram registrados 11 acidentes com óbitos, sendo que nove vítimas estavam em condições mais vulneráveis no trânsito, como motociclistas, ciclistas e pedestres. Ao todo, ocorreram 113 acidentes no estado, deixando 106 feridos*.

Os registros confirmam uma tendência preocupante previamente divulgada pela PRF, que apontava aumento expressivo de acidentes envolvendo motocicletas no estado. Dos 11 óbitos registrados, cinco foram de motociclistas. As ocorrências tiveram relação com o comportamento dos condutores, praticando velocidade excessiva para o local ou desrespeitando outras regras de trânsito, como, por exemplo, trafegar na contramão de direção.

Pedestres também estiveram entre as vítimas, com três atropelamentos registrados nas cidades de Cascavel e São José dos Pinhais. As três mortes ocorreram em período noturno, apesar de que em dois locais havia iluminação artificial. A PRF reforça a necessidade de comportamentos preventivos por parte dos pedestres, fazendo a transposição da via apenas em locais que ofereça longa visualização do tráfego e utilizando roupas claras e lanternas no período noturno. Para os motoristas, a principal orientação é de reduzirem a velocidade em locais com diminuição de visibilidade, principalmente em período noturno.

SINISTROS DE TRÂNSITO COM ÓBITO – OPERAÇÃO DIA DO TRABALHO DATA HORA BR KM MUNICÍPIO TIPO MORTOS VEÍCULO OCUPADO PELO MORTO 30/04/2025 01:00 BR-277 78 Curitiba Capotamento 1 Automóvel 30/04/2025 06:00 BR-376 674 Guaratuba Tombamento 1 Caminhão 30/04/2025 11:10 BR-376 595 Curitiba Tombamento 1 Motocicleta 01/05/2025 09:00 BR-376 240 Apucarana Saída de pista 1 Motocicleta 01/05/2025 20:30 BR-373 246 Guamiranga Colisão traseira 1 Bicicleta 02/05/2025 02:00 BR-277 82 Curitiba Tombamento + atropelamento 1 Motocicleta 03/05/2025 13:20 BR-476 80 Bocaiuva do Sul Colisão frontal 1 Motocicleta 03/05/2025 18:30 BR-373 280 Prudentópolis Colisão traseira 1 Motocicleta 03/05/2025 19:30 BR-376 1 São José dos Pinhais Atropelamento de pedestre 1 Pedestre 03/05/2025 21:05 BR-277 577 Cascavel Atropelamento de pedestre 1 Pedestre 04/05/2025 23:45 BR-277 95 São José dos Pinhais Atropelamento de pedestre 1 Pedestre

Durante a operação, a PRF intensificou ações de fiscalização, abordando 5.422 veículos em todo o estado. Os radares portáteis registraram 1.253 flagrantes de excesso de velocidade, e 159 motoristas foram autuados por ultrapassagens proibidas. Ao todo, 61 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e 20 pessoas foram detidas por crimes de trânsito.

Além da fiscalização de trânsito, as equipes da PRF apreenderam mais de duas toneladas de drogas, totalizando 2.142 quilos retirados de circulação durante o período. As apreensões ocorreram ao longo das fiscalizações ostensivas e abordagens estratégicas, principalmente em corredores rodoviários já conhecidos pelo tráfico ilícito.