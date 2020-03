Vereadores de CM irão devolver recursos para combater Covid-19

Após uma reunião, por videoconferência, na manhã desta segunda-feira (30), os vereadores de Campo Mourão, decidiram devolver à prefeitura R$ 750 mil do orçamento anual da Câmara – para que o município realize investimentos em Saúde, no enfrentamento da pandemia do coronavirus (Covid-19).

A cidade tem dois casos confirmados e cinco suspeitos com o vírus. No Paraná, são 152 casos confirmados e 968 suspeitos, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O dinheiro a ser devolvido ao Executivo é resultado da economia em gabinetes e demais custo da Casa de Leis. “O valor foi calculado após a revisão dos custos do Legislativo, como água, luz, telefones e demais serviços, que serão economizados, com o período da quarentena. A economia com essas medidas proporcionou a devolução dos recursos”, lembrou o presidente em exercício, Jadir Pepita.

Segundo ele, os cálculos para a devolução foram realizados com o limite do orçamento. “Remanejamos o limite. Não podemos mexer mais no orçamento, pois corremos o risco de comprometer a estrutura financeira da Câmara”.

Pepita acredita que os recursos serão investidos em vários segmentos da Saúde, como na compra de materiais de proteção individual para os profissionais de Saúde, medicamentos, respiradores, compra de leitos de UTI e outros equipamentos para a Santa Casa. “Vamos devolver o dinheiro e solicitar ao prefeito para que seja investido no enfrentamento a pandemia do coronavírus. Estamos passando por um momento difícil. E nós, como gestores públicos, devemos proporcionar à sociedade o máximo de atendimento”, comentou Pepita.

O presidente em exercício não descartou a possibilidade de haver um novo repasse de recursos ao Executivo. “Tudo vai depender do andamento da nossa execução contábil”, disse Pepita.

Participaram da reunião, os vereadores, Sidney Ronaldo Ribeiro (Tucano), Edson Battilani, Cabo Cruz e o presidente em exercício, Jadir Pepita.