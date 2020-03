Acicam negocia medidas de prevenção com a prefeitura para reabrir comércio

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) emitiu um comunicado à imprensa, informando que mantém contato constante com as autoridades públicas que gerenciam a crise causada pelo Coronavirus, buscando a melhor forma de restabelecer o atendimento ao público, sem agravamento da situação, seja da parte da saúde quanto da econômica.

De acordo com a nota, a prefeitura concorda em reavaliar a possibilidade de abertura do comércio após o período de vigência do decreto, que entrou em vigor no dia 21 de março, com duração de 15 dias que manteve as lojas fechadas.

No entanto, a Acicam e o Sindicato do Comércio terão que apresentar medidas de segurança para evitar a disseminação do coronavírus. Tais medidas serão então avaliadas pelo Comitê Municipal de Gestão de Crise, formado por membros da administração pública para que o poder Executivo decida pela reabertura do comércio ou a prorrogação do decreto que mantém as lojas fechadas.

“Neste momento a calma e a racionalidade serão indispensáveis para encontramos o melhor caminho para sair da crise com o menor dano possível em todos os sentidos, principalmente quanto a preservação de nosso bem maior que é a vida”, encerra a nota.