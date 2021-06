Vereador sugere ‘força tarefa’ para auxiliar profissionais de Saúde da Santa Casa no tratamento ao Covid-19

O vereador Escrivão Parma protocolou um requerimento, em regime de urgência, na Câmara de Campo Mourão, que irá entrar na pauta da próxima sessão ordinária do Legislativo, sugerindo a criação de uma ‘força tarefa’ – com profissionais da Saúde de municípios vizinhos – para auxiliar os agentes de Saúde da Santa Casa de Campo Mourão, no tratamento ao Covid-19.

O documento será enviado ao prefeito Tauillo Tezelli e aos presidentes da Associação das Câmaras da Microrregião Doze (Acamdoze), e da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam).

De acordo com o parlamentar, a força tarefa deve ser criada urgentemente por conta do caos que se encontram a Saúde dos municípios. “Desde o início da pandemia, os profissionais de Saúde estão trabalhando incessantemente por conta do grande número de pacientes de Campo Mourão, que a cada dia está aumentando, e pelo fato de algumas cidades da região, encaminharem seus pacientes para tratamento na Santa Casa”.

Parma defende também, a união dos prefeitos quando da tomada de decisões para beneficiar os moradores da Região. “Os prefeitos devem se unir quando da tomada de uma decisão, que passa a valer para todos os municípios da Região e não somente para um. Em nada resolve o prefeito X tomar uma atitude e o prefeito da cidade Y não acompanhar, pois é para o município X que irão todos os pacientes doentes da cidade Y”, explica.