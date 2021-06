Engenheiro Beltrão mantém toque de recolher a partir das 20h, até 28 de junho

Em novo decreto publicado esta semana, a prefeitura de Engenheiro Beltrão decidiu manter o toque de recolher, das 20 horas até as 5 horas do dia seguinte, até o dia 28 de junho. A medida se faz necessária por conta dos casos de coronavírus que continuam em alta no município e na região.

No decorrer do mês algumas medidas serão flexibilizadas para alguns setores, como bancos, lotéricas e cooperativas de crédito, que a partir do dia 14 de junho poderão funcionar com atendimento presencial ao público em seus horários habituais, com as devidas medidas de segurança.

As aulas presenciais em instituições de ensino privada também poderão ser retomadas a partir do dia 21 de junho, mas da forma híbrida, permitida somente com 50% dos alunos presencialmente. Aulas presenciais da rede pública municipal de ensino continuarão suspensas.

Igrejas e templos religiosos também poderão receber os fiéis a partir do dia 14, porém, com sua capacidade reduzida em no máximo 25%. Já o consumo de bebidas alcoólicas em locais e vias públicas continua proibido, bem como a comercialização desses produtos, após as 20 horas.

O Paço Municipal e demais repartições públicas municipais terão atendimento via telefone até o dia 28 de junho, com exceção dos casos de urgência e emergência, que deverão ser previamente agendado.

Serviços essenciais, como limpeza pública e saúde seguem em atendimento normal. No caso específico da área da saúde, os atendimentos de emergência e urgência serão priorizados. A Casa Covid mantém atendimento das 7h às 19h. A prefeitura informou que a fiscalização será mantida no município e qualquer tipo de violação às restrições, poderá ter consequência imediata.

Mais informações sobre o decreto, no link: https://engenheirobeltrao.pr.gov.br/publicacoes/decretos-covid-19-1616385828