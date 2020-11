Urnas começam a ser preparadas neste domingo para eleições

O processo de carga e lacre das 287 urnas eletrônicas, correspondentes às Zonas Eleitorais 31 e 183 da comarca de Campo Mourão, que serão usadas nas eleições municipais de 15 de novembro, acontece neste domingo e segunda-feira. O procedimento acontece na sede da Justiça Eleitoral, a partir das 8 horas.

De acordo com a chefe do Cartório Eleitoral de Campo Mourão, Sueli Bissi, foram convocados para a cerimônia um representante por partido e coligação, como forma de evitar aglomeração por conta da pandemia da coovid-19.

Também deverão participar do processo, promotores de Justiça Eleitorais das Zonas 31 e 183, juízes eleitorais, e representante da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) da subseção de Campo Mourão. “Após esse procedimento de lacração, as urnas permanecem no depósito da Justiça Eleitoral, de onde só sairão na véspera da eleição para os locais de votação”, disse Sueli.

Por conta da pandemia, a eleição deste ano foi prorrogada para o dia 15 de novembro, das 7 às 17 horas. A orientação da Justiça Eleitoral é para que as pessoas acima de 60 anos compareçam mais cedo, até as 10 horas para votar evitando aglomeração. Também é recomendado que cada eleitor leve a própria caneta para evitar o compartilhamento do material na hora de assinar. No entanto, a Justiça Eleitoral vai disponibilizar álcool gel para a higienização das mãos. O eleitor ainda deve comparecer com máscara de proteção para votar.