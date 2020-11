Inscrições para Vestibular e PAS da UEM terminam dia 11

Termina no dia 11 (quarta-feira) o prazo de inscrição para dois processos seletivos dos cursos de graduação presenciais da UEM: o Vestibular Inverno + Verão 2020 e o PAS 2020. As inscrições são totalmente online, com a oferta de mais de 3,6 mil vagas nos dois concursos

As provas do Vestibular serão aplicadas em dois dias consecutivos, enquanto o PAS fará prova única. As avaliações consistem em questões objetivas e uma prova de redação. As questões objetivas abordam as áreas de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos e língua portuguesa, literatura em língua portuguesa e língua estrangeira.

As provas serão presenciais, porém com as adaptações necessárias de acordo com as medidas sanitárias que garantam a segurança dos candidatos em tempos de pandemia.

O PAS será no dia 21 de fevereiro de 2021 e o Vestibular nos dias 21 e 22 de março, também de 2021. No Vestibular haverá provas nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí e Umuarama. As provas do PAS serão aplicadas em Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama.

Para que as inscrições sejam homologadas é preciso que o candidato pague a taxa de R$ 160,00 para o Vestibular e R$ 80,00 para o PAS. O pagamento pode ser feito até o dia 13 de novembro.

COTAS – Este ano marca a primeira edição do Vestibular da UEM com reserva de vagas para estudantes negros e pardos, as chamadas cotas raciais, aprovadas em novembro de 2019 e que equivalem a 20% do total de vagas ofertadas para cada curso.

Dentro deste percentual há duas categorias, cotas para estudantes negros que tenham cursado as quatro últimas séries do ensino fundamental e todo o ensino médio em colégios públicos e estejam cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e outra para estudantes negros, independente da condição socioeconômica, correspondendo ao percentual de 15% e 5%, respectivamente.

A UEM também reserva outros 20% das vagas para cotas sociais, destinadas para estudantes que atendam aos critérios da primeira categoria das cotas raciais, porém não levam em conta a identidade étnica do candidato.

Para inscrever-se basta clicar neste link para o Vestibular e no que está a seguir para o PAS. Para outras informações entre em contato com a Central do Vestibular Unificado da UEM pelo fone 44 3011-4450.

Agência Estadual de Notícias