Tio Leco e Tião do Karatê terão que deixar os cargos de vereadores imediatamente, decide TRE

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) manteve a cassação dos mandatos dos vereadores Alex Sandro Alves Nunes (Tio Leco) e Sebastião Galdino (Tião do Karatê), ambos do Partido Progressista (PP) de Campo Mourão.

Pela decisão, os dois terão que deixar o cargo imediatamente. Tião do Karatê e Tio Leco foram cassados por fraude na cota de gênero na chapa do partido deles, o PP.

Com a decisão, os votos do partido no município foram anulados e o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da legenda foi invalidado, impedindo a participação do partido no pleito.

Agora a Justiça Eleitoral terá de fazer a retotalização dos votos para definir quem fica com as duas vagas, já que a chapa inteira do PP foi cassada.

COTA DE GÊNERO

O caso foi investigado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) após o Partido Social Democrático (PSD) de Campo Mourão propor uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

A decisão considerou que o partido deles, o Progressistas (PP), registrou uma candidatura fictícia para cumprir cota de gênero nas eleições municipais de 2024.

Além da cassação dos vereadores, a Justiça Eleitoral determinou a anulação dos votos obtidos pelo PP nas eleições municipais de 2024 em Campo Mourão. Outros 11 candidatos do PP a vereador também ficarão inelegíveis.