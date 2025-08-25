Colégio Vinicius de Moraes é campeão regional Sub-14 do Bom de Bola

Representando Campo Mourão, o Colégio Estadual Vinicius de Moraes, localizado no Conjunto Milton Luiz Pereira – Jardim Cohapar, conquistou neste domingo (24) o título de campeão regional escolar de futebol Bom de Bola na categoria Sub-14. A vitória decisiva foi contra a equipe de Mamborê, confirmando a vaga na próxima etapa da competição.

A trajetória até o título começou em maio, quando a escola assegurou a classificação após as disputas da fase municipal dos Jogos Escolares Bom de Bola em Campo Mourão. Desde a última quinta-feira (21), a cidade de Barbosa Ferraz recebeu a etapa regional, reunindo os campeões municipais de 16 cidades do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão.

Agora, com a conquista, o Colégio Vinicius de Moraes avança para a fase macrorregional. O treinador Bruno Braga destacou a emoção pela conquista. “Estamos felizes por mais essa vitória. Para nós é uma honra representar Campo Mourão pelos campos e quadras do Paraná.” Já a diretora da instituição, professora Janete Quadros, enalteceu o empenho dos alunos e da equipe escolar: “Nossos alunos são incríveis. Quero parabenizar todos eles, além dos professores e funcionários que fazem de tudo para que esses meninos possam ir cada vez mais longe.”

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, também comemorou o resultado: “Fico extremamente feliz em ver nossos jovens se destacando nas mais diversas áreas. Parabéns a todos que tornam conquistas como essa possíveis. Vamos seguir juntos por mais vitórias e novos desafios.”

Mais do que um torneio esportivo, os Jogos Escolares Bom de Bola se consolidam como espaço de inclusão, cidadania e formação pessoal, oferecendo a centenas de estudantes a oportunidade de vivenciar o esporte e o lazer como parte da vida escolar.