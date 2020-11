Tauillo é reeleito e dedica vitória a Battilani, morto pela covid-19

O atual prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli (Cidadania), foi reeleito para o quarto mandato em Campo Mourão. Após a confirmação da reeleição, em entrevista à TTV Carajás, ele dedicou a vitória a Edson Battiani, vereador morto pela covid-19.

“Dedico essa vitória ao nosso companheiro Edson Battilani, que esteve conosco desde o começo da nossa caminhada. Começamos juntos na política, vencemos várias, mas infelizmente ele nos deixou nessa campanha, em que eu tinha certeza de sua reeleição. Meus sentimentos a toda sua família”, disse Tezelli.

Pelas pesquisas, o atual prefeito disse que já esperava pela vitória. “As pesquisas indicavam entre 50% a 55% dos votos. Felizmente vencemos, fizemos uma boa proposta, tínhamos o que mostrar, estamos pensando no futuro, tenho compromisso com a cidade, sempre me dediquei pela cidade e não será diferente agora”, afirmou.

Por fim, Tezelli disse que nos próximos dias vai pensar numa reforma administrativa e na formação da equipe. “Vamos pensar no nosso futuro, as conversas já começam com o governo do estado, secretários, deputados, já pensando no plano de governo para começar a trabalhar. Tem muita coisa em andamento nesse mandato, que talvez fique para o próximo, mas estamos pensando em mais investimentos e outras propostas em diversas áreas para nossa cidade”, completou.

Os números oficiais ainda não foram divulgados. Rodrigo Salvadori (Progressistas) ficou em segundo, seguido pela candidata do PT, Nivalda Sguissardi. O grupo do prefeito se reuniu no Celebra Eventos para acompanhar a apuração. Tezelli optou por fazer carreata para comemorar a vitória.