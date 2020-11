Candidatos a prefeito votaram pela manhã

Os três candidatos à prefeitura de Campo Mourão votaram no período da manhã. Rodrigo Salvadori (Progressistas) e Tauilo Tezelli (Cidadania) votaram no Colégio Integrado. Tauillo, ás 10h, e Salvadori, pouco depois das 11h.

Já a candidata Nivalda Sguissardi (PT) votou no Colégio Vicentino Santa Cruz, às 11h. Após o voto, cada um deles concedeu entrevista para a imprensa. “Tudo o que tinha que ser feito, foi feito. Fizemos uma boa coligação, tivemos apoio de governador e depurados e andamos pelas ruas. Foi uma campanha muito positiva e com aceitação boa da população e isso nos motivou muito. Se sairmos vencedores, o desafio é continuar organizando a cidade, traçando um objetivo ambicioso para cada dia mais continuar melhorando Campo Mourão para se tornar uma cidade melhor para todos”, disse Tauillo.

Salvadori também demonstrou motivação. Disse que trabalhou muito durante os 45 dias de campanha, mesmo com as limitações impostas pela covid-19. “Acredito que Campo Mourão quer mesmo uma renovação. Fizemos uma campanha mais tranquila em relação a passada, mas foi uma campanha intensa. Acredito que atingimos nosso objetivo, seja pela internet, no corpo a corpo nas ruas e agora, sendo eleito, o primeiro passo é organizar a equipe técnica para que a cidade se desenvolva. Aí vamos preparar a transição, o que não será fácil pelo pouco tempo que teremos a partir de agora”, afirmou Salvadori.

Nivalda também considerou que fez uma boa campanha, segundo ela, com propostas e sem ataques. “Ficamos mais de um ano estudando o município de Campo Mourão, com pessoas, com especialistas, com a comunidade, baseado em dados econômicos para chegar nesse momento e falar de propostas, o que infelizmente não vimos na campanha dos demais candidatos. Saio melhor do que entrei, pois cumprimos o que propusemos para nossa cidade. Independente do resultado, cumpri como o meu papel”, completou a candidata do PT.