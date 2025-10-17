Tauillo deixa o Cidadania por divergência com direção nacional do partido

O ex-prefeito de Campo Mourão Tauillo Tezelli comunicou nesta sexta-feira, 17, em suas redes sociais, o desligamento do Cidadania (antigo PPS). Na “carta à população mourãoense”, Tezelli afirma que foram quase 30 anos no partido Cidadania, onde agora encerra essa “bonita história.”

O motivo, conforme o ex-prefeito, são as atitudes da direção nacional do partido “as quais não condizem com meus pensamentos.”

Tezelli se despede com agradecimentos, citando também as conquistas que obteve nessas quase três décadas. “Agradeço principalmente aos filiados do partido, que sempre me ajudaram nas eleições que disputei. Pra vocês, a minha palavra é GRATIDÃO. Durante esse período no partido, conquistamos 4 mandatos de prefeito de Campo Mourão, e com os votos de Campo Mourão, elegemos por 5 vezes, representante na assembleia Estadual e por 3 vezes na Câmara Federal. Sempre trabalhei com 100% de fidelidade aos candidatos do partido e para representantes da COMCAM”, afirmou.

O ex-prefeito disse que em breve comunicará seu futuro político e o partido pelo qual continuará a caminhada, “sempre pensando no melhor para Campo Mourão e a região. Obrigado aos filiados e aos amigos fiéis do Cidadania.”