Homem é preso após invadir residência e agredir ex-companheira e mãe dela em Peabiru

Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (17), após invadir a residência da ex-companheira e agredir a vítima e mãe dela, na cidade de Peabiru. Ele também quebrou objetos.

A Polícia Militar deslocou-se até o local, onde encontrou o suspeito já contido por populares. O homem apresentava um ferimento na cabeça e sangrava bastante. Segundo as vítimas, o autor havia deixado a prisão há poucos dias, onde cumpria pena por violência doméstica.

A ex-companheira relatou que o homem invadiu a casa ameaçando-a de morte, afirmando que não aceitava o fim do relacionamento e proferindo ofensas como “biscate” e “vagabunda”.

Ela contou ainda que, no dia anterior, já havia sido agredida por ele. Durante a confusão, a mãe da vítima tentou intervir e acabou ferida, sofrendo um corte na perna.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que se tornou extremamente agressivo e tentou agredir a equipe no momento da abordagem. Mesmo dentro do camburão, o homem continuou a chutar e a proferir ameaças, dizendo que mataria os policiais quando saísse da cadeia, além de insultá-los com palavras de baixo calão.

O acrílico do compartimento chegou a trincar devido às agressões. Foi necessário o apoio de outra viatura para conduzi-lo ao pronto atendimento médico e, em seguida, à 16ª Subdivisão Policial (SDP).

Durante o atendimento médico, o suspeito voltou a apresentar comportamento violento, exigindo a presença de três equipes policiais para garantir a segurança dos funcionários e pacientes.

As vítimas relataram que as agressões são recorrentes e manifestaram interesse em requerer Medidas Protetivas de Urgência devido ao alto grau de periculosidade do autor.