Subtenente Macedo é o policial militar mais votado na história de CM para vereador

Eleito vereador com 974 votos em Campo Mourão, o Subtenente Claudemir Macedo de Souza (PROS) disse sentir orgulho por representar a Polícia Militar na Câmara. Pudera. Ele afirma que com essa votação, é o policial militar mais bem votado da história de Campo Mourão.

“Me sinto orgulhoso pela votação que recebi nas urnas e por ter sido o policial militar mais bem votado para vereador na história da cidade”, declarou. Além de prometer atenção especial na área da segurança pública, o Subtenente Macedo disse que é preciso dar atenção também na Saúde e Esporte.

“Durante a campanha presenciei de perto como as pessoas mais carentes sofrem com a Saúde”, constatou. Sobre as metas de trabalho, ele afirma que assim que iniciar o mandato vai solicitar uma reunião com o prefeito Tauillo Tezelli e com os deputados que o apoiaram, Sargento Fahur e Adriano José.

Seu propósito é conseguir policiais da reserva nas escolas, bem como palestrantes falando sobre drogas, causas e consequências. “Também analisar a possibilidade de aumentar o número de instrutores de esporte nas comunidades carentes.”

Quem é o Subtenente Macedo? Quanto tempo de serviço prestado na segurança pública?

Filho de trabalhadores, minha mãe foi servidora Municipal por 30 anos, meu pai trabalhador rural. Comecei a trabalhar com 8 anos, recolhendo recicláveis, aos 10 anos vendia sorvetes, trabalhei na diária e comércio e, aos 18 anos, passei em um concurso público. Cheguei a graduação de Subtenente, graduado em direito, com pós-graduação em segurança pública. Servi Campo Mourão e região na Segurança Pública durante 30 anos. O reconhecimento veio agora, como o policial militar com a maior votação na história de Campo Mourão numa eleição para vereador.

O que o mourãoense, e principalmente seus eleitores podem esperar de você como vereador?

Muito trabalho em prol do povo mourãoense, principalmente na Segurança, Saúde e Esporte. Durante a campanha presenciei de perto como as pessoas mais carentes sofrem com a Saúde.

Algum projeto já definido para o início do mandato?

Sim, mesmo antes de assumir o mandato quero reunir com a minha equipe de trabalho e definir metas. Iniciando o mandato, uma reunião com o prefeito Tauillo e com os meus deputados sargento Fahur e Adriano José, buscando meios para implantar os projetos como a possibilidade de colocar policiais da reserva preparados e qualificados nas escolas, palestrantes falando sobre drogas causas e consequências, e também a possibilidade de aumentar o número de instrutores de esporte nas comunidades carentes. O esporte é responsável por resgatar milhares de crianças e adolescentes do mundo da violência, no mínimo o esporte ajuda na formação do cidadão.

O que você achou dessa grande renovação na Câmara?

Muito importante, temos que renovar, pessoas novas trazem ideias novas ou projetos novos, isso é muito bom para a população mourãoense

Como policial, a área da segurança será o norte do seu mandato?

Segurança é a minha bandeira, mas sabemos que para a segurança funcionar todas outras áreas tem que estar alinhadas e funcionando bem, como a área Social, Saúde, Esporte e principalmente buscarmos gerar empregos à população. Quando uma “engrenagem” falha sempre vai refletir na segurança pública.

Que avaliação faz da campanha?

As pessoas estão desacreditadas com os políticos, mesmo assim, procurei fazer uma campanha limpa, sem críticas e direcionando a projetos possíveis de um vereador realizar em prol do povo.