Colégio Integrado aposta em ferramenta tecnológica exclusiva para otimizar aprendizado dos alunos

Ainda que passe de forma desapercebida, a Inteligência Artificial (IA) já faz parte do cotidiano. Ela está presente nos smartphones, no sistema de reconhecimento facial utilizado em aeroportos, nos automóveis que estacionam sozinhos etc. E no setor educacional não é diferente: nos últimos anos as soluções tecnológicas têm ganhado cada vez mais espaço nas salas de aula. Uma das muitas aplicações da IA na educação se destina a melhorar e aprimorar os processos de ensino.

Pensando nisso, o Colégio Integrado, de Campo Mourão, acaba de adotar o Pazzei, uma ferramenta de análise de aprendizagem exclusiva que organiza dados de resultados de avaliações para análise do desempenho do aluno. Com esses dados, a solução desenvolve análises que servem de base para o desenvolvimento de um estudo adaptativo e individualizado, levando em conta as particularidades de cada aluno.

Na prática, o Pazzei consegue apresentar os resultados de provas, simulados e resoluções de exercícios entregando todos os dados em forma de gráficos intuitivos que são utilizados pela coordenação no acompanhamento e na elaboração dos planos individualizados de estudos dos alunos do Ensino Médio.

Além de possibilitar uma análise profunda dos dados de aprendizagem dos alunos, o Pazzei possibilita aos professores pensar em estratégias de acordo com as dificuldades encontradas.

BENEFÍCIOS PARA OS ALUNOS

Com o Pazzei, os alunos conseguem saber de maneira prática quais são os seus pontos fortes e fracos em todas as disciplinas. Dessa forma, conseguem perceber quais lacunas foram deixadas nos anos anteriores e aprimorar os conhecimentos adquiridos.

Além disso, os estudantes têm um ensino personalizado, uma vez que tendo acesso aos seus dados, os coordenadores podem elaborar planos de estudos focados nas fragilidades de aprendizagem.

Outra vantagem da ferramenta é permitir ao aluno preparar-se para os vestibulares das principais faculdades e universidades do país por meio de um banco de questões e provas, e do comparativo de desempenho em relação a outros usuários e potenciais concorrentes.

BENEFÍCIOS PARA OS PROFESSORES

Para os professores, o Pazzei é um aliado na otimização do tempo e no desenvolvimento das aulas, com a ferramenta eles conseguem identificar as dificuldades dos alunos de maneira rápida e prática, o que demandaria um tempo muito maior caso a tarefa fosse de forma manual.

Além disso, ao identificar quais matérias os alunos não conseguem entender tão bem, os professores conseguem traçar estratégias pedagógicas mais assertivas e recomendar conteúdos para que o aluno desenvolva aquele conhecimento específico.

Para o coordenador do ensino médio do Colégio Integrado, Thiago Veronezzi, o Pazzei vem para otimizar o aprendizado dos estudantes. “Essa ferramenta nos traz dados que permitem saber exatamente em que nível cada aluno está. Com os relatórios gerados é possível identificar as dificuldades do aluno de uma forma muito mais rápida, já que não precisamos mais aguardar os períodos de avaliação para saber onde estão as fragilidades de aprendizado. Assim, conseguimos sanar essas dificuldades mais rapidamente por meio de um plano de estudo totalmente personalizado e que pode ser moldado conforme o desempenho do aluno ”, explicou.