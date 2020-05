Sidnei Jardim sugere prorrogação do prazo para saque de benefícios do INSS durante pandemia

Através de Requerimento protocolado na Câmara Municipal, o Vereador, Advogado e Radialista Sidnei Jardim, sugeriu ao Deputado Federal Rubens Bueno (CIDADANIA) que seja criada uma proposta garantindo que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilize aos seus segurados com mais de 60 anos e outros (pertencentes ao grupo de risco), o prazo de 120 dias ou mais, para a retirada dos benefícios depositados nas agências bancárias durante a Pandemia Coronavírus.

“Os idosos e portadores de doenças crônicas devem evitar aglomerações devido ao alto risco de infecção, assim, é previsível que muitos não consigam sacar os valores dos seus benefícios dentro do prazo de 60 dias, sendo urgente e necessário que haja intervenção no sentido de ajudar este grupo específicos de pessoas”, explicou Jardim.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estipula um prazo de 60 dias para que os segurados possam sacar os benefícios na rede bancária, se não forem sacados dentro deste prazo, após a data marcada para o seu pagamento, são devolvidos pelo banco ao INSS, e a regularização da situação do beneficiário é burocrática para que se volte a ter acesso ao dinheiro, a medida visa estender este prazo diante da situação de calamidade pública no país.

“Especialmente os idosos são mais vulneráveis à infecção do novo Coronavírus e devem seguir à risca a recomendação de isolamento social, estes integram o principal grupo de risco da covid-19 e precisam estar atentos às orientações para permanecerem em casa e evitarem contato físico, dados recentes apontam que cinco a cada 100 pessoas infectadas têm mais chance de morte acima dos 60 anos de idade e esse índice só aumenta entre os mais velhos”, finalizou o Vereador.