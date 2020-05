Aulas pela TV aberta já atendem estudantes das escolas municipais

Começou nesta segunda-feira (04) a transmissão das aulas a distância pela TV aberta para os alunos da rede municipal de todo o Paraná. A ação é resultado de uma parceria da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte com a Prefeitura de Curitiba, que proporcionará aulas online para os alunos de outras cidades paranaenses.

No Estado, as aulas são transmitidas pela Rede Massa e a secretaria estadual disponibilizou uma lista com os canais de cada cidade (confira aqui). Os alunos da pré-escola e do ensino fundamental I já começaram a ser atendidos. As transmissões podem chegar a estudantes de 217 municípios.

Para os alunos que não possuem acesso à TV, a secretaria estadual da Educação e do Esporte disponibiliza outra alternativa no YouTube. O Canal TV Escola Curitiba transmite todo o conteúdo disponibilizado na televisão.