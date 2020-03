Sargento Fahur visita presidente e vice e solicita apoio à Polícia Militar

O deputado federal paranaense, sargento Fahur esteve no Palácio do Planalto nesta semana, onde encontrou-se com o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Em pauta, assuntos relacionados à segurança pública e defesa da classe policial e militar.

Na oportunidade, o parlamentar cobrou mais apoio à Polícia Militar, afirmando que a categoria precisa de mecanismo de defesa para suas demandas

“Solicitei apoio para as associações militares de todo o Brasil, mostrando que as mesmas atuam em defesa do policial e não para criar balbúrdia ou problema para a administração. Pelo contrário, é um canal de comunicação entre o governo e a tropa”, disse o parlamentar.

Fahur reforça que a categoria precisa de mais apoio para evitar a greve, como ocorreu no Ceará. “É preciso criar mecanismo de defesa para o policial militar para garantir que suas reivindicações sejam analisadas e pelo menos algumas delas atendidas. Por lei, a polícia é proibida de fazer greve, o que concordo por ser um serviço essencial à segurança pública, por isso precisa do apoio do governo.”