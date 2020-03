Três novos médicos iniciam atendimento nas UBS

Mais três médicos clínico geral foram contratados pela Secretaria Municipal de Saúde para suprir necessidades do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) das unidades dos bairros Avelino Piacentini, Conjunto Cohapar e Jardim Tropical. Dois deles foram apresentados na tarde desta quarta-feira (04) durante reunião com o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

“Infelizmente seis médicos se desligaram do quadro do município porque foram aprovados para prestar residência na Santa Casa e em outras cidades. Isso nos obrigou a fazer contratação de forma emergencial para não deixar a população desassistida. Três já estão contratados e atendendo e estamos com três novos pré-contratados que devem iniciar nos próximos dias”, disse o secretário.

Ele ressalta que das 16 unidades de saúde municipais, apenas as UBS dos bairros Fortunato Perdoncini e Vila Urupês ainda estão sem médicos. “O município tem 7 vagas no Programa Mais Médicos, porém, os contratos foram vencendo e não foram substituídos pelo governo federal. Hoje estamos com apenas dois, portanto, são cinco vagas que o Ministério da Saúde deixou de repor”, esclarece o secretário.

UPA

Sobre o aumento da demanda na UPA em razão do crescimento dos casos de dengue, o secretário lembra que a Unidade de Pronto Atendimento foi estruturada para atender urgência e emergência. “A UPA atende por classificação de risco justamente para situações como essa. Não está faltando médico lá, mas diante de uma situação que o atendimento passa de 250 para mais de 500 pessoas por dia, é óbvio que o tempo de espera vai aumentar”, disse o secretário.