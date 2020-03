Rubens Bueno entrega investimentos para três municípios da Comcam

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania23) esteve na última quinta-feira, 05, nas cidades de Fênix, Quinta do Sol e Terra Boa, realizando a entrega de automóveis Citröen Air Cross Adaptado, no valor de R$ 60.957,00 cada, indicados por ele ao setor de assistência social da cidade. O recurso foi proveniente da cota do parlamentar em uma emenda de bancada apresentada ao Ministério da Cidadania.

Segundo o vereador de Terra Boa, Wilson Esposto, “a aquisição deste veículo adaptado chegou para atender a secretaria de assistência social do nosso município. Quero agradecer ao deputado Federal Rubens Bueno por destinar parte da sua cota da emenda da bancada para Terra Boa e sempre lembra do nosso município.”, ressaltou Wilson.

Já o presidente municipal do Cidadania23 de Fênix, Amilton Santiago, ressaltou que “no último dia 05 de março o Deputado Federal Rubens Bueno esteve em Fênix para realizar a entrega de um veículo zero km, adquirido com recursos federais, através da cota do parlamentar em uma emenda de bancada. O veículo foi entregue ao Prefeito Municipal Neno Molina e ao Secretário da Ação Social Mauro Marangoni, com a presença de vários vereadores, representados pelo presidente Geraldo Gomercindo da Silva. Segundo Molina, o veículo terá grande utilidade para atender adequadamente a área social da cidade”, disse Amilton.

Por fim o presidente do Cidadania23 de Quinta do Sol, Jilvan Ribeiro da Silva, afirmou que “hoje uma das grandes preocupações dos municípios pequenos são as áreas da assistência social, educação e saúde. O veículo adquirido com recursos destinados pelo deputado Rubens Bueno para assistência social irá oferecer uma melhor condição de trabalho para quem atua neste setor. É uma enorme satisfação contar com esta indicação e saber que temos um deputado como Bueno, que em todos os anos contempla Quinta do Sol com investimentos”, ressaltou Jilvan.