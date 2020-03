Semana do Consumidor teve início nesta segunda-feira

Em uma parceria envolvendo o Município de Campo Mourão, por meio do Procon; e instituições financeiras, teve início nesta segunda-feira, com evento no Procon Campo Mourão, a Semana do Consumidor, que segue até sexta-feira (13). As ações terão também a parceria da Clínica Financeira do Instituto Sicoob. O Dia do Consumidor era comemorado nacionalmente no próximo domingo, dia 15. Além dos bancos, a programação envolve também empresas de telefonia. Palestras de educação financeira também serão realizadas nas escolas. Os atendimentos nesta semana acontecem no Procon, na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e nas instituições bancárias parceiras.

Acontecerão também palestras, que abordarão a proteção ao consumidor no tocante a fraudes em geral na comercialização dos produtos, bem como a nova Lei Federal Geral de Proteção de Dados (LGPD). Nesta segunda-feira acontecem palestras de educação financeira junto com o Instituto Sicoob nas Escolas Municipal Professor Florestan Fernandes (CAIC) e Ethanil Bento de Assis (Jardim Santa Cruz). Ainda durante a semana a palestrante Dâmares Ferreira proferirá sobre a proteção de dados pessoais e a defesa do consumidor, na quarta-feira, 19h30 (SENAC) e na quinta-feira, 12, a palestra é com o professor Cândido Mendes (Direito do Consumidor para Startup), na Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

A desta de 15 de março (Dia do Consumidor) foi escolhida em razão do famoso discurso feito, em 15 de março de 1962, pelo então presidente dos Estados Unidos da América (John Kennedy), onde salientou que todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 1990, com a Lei número 8.078, mas entrou em vigor apenas em 1991.

O Código de Defesa do Consumidor disciplinou todas as relações de consumo, bom dispositivos de ordem civil, processual civil, penal e de direito administrativo. Um dos maiores avanços deste código é o reconhecimento da vulnerabilidade de todo o consumidor no mercado de consumo. O que faz do Código de Defesa do Consumidor uma das leis mais avançadas do mundo não é o fato de ele nascer de um processo de elaboração legislativa de iniciativa do Governo Federal ou do Congresso Nacional e sim da pressão da sociedade, representada no movimento consumerista, pressionando, discutindo, exigindo, tornando-se presente. Por isso, mais importante que a lei é o movimento de defesa do consumidor.

Neste ano de 2020, a Semana do Consumidor em Campo Mourão, conta com os seguintes parceiros: Caixa Econômica Federal, Sicredi, Senac, Sanepar, Claro Telefonia, Vivo Telefonia, Hospital Santa Casa e Secretaria da Saúde do Município de Campo Mourão. Estiveram presentes na abertura da Semana do Consumidor, nesta manhã de segunda-feira, o prefeito Tauillo Tezelli, a procuradora geral Alessandra Lavorente Chiroli e Jurema Portes, Coordenadora do Procon Campo Mourão.

Jurema Portes ressaltou durante a abertura que trata-se de um momento importante para o Procon, mas também para reforço do direito, dever e compromisso junto ao consumidor, e a chamada para que o mesmo possa ser orientador, buscando seus direitos e transformando o comércio também. “Se tudo isto acontecer, vamos ter uma cidade mais feliz, com gente mais feliz, consumidor mais feliz, e que possamos todos juntos fazer o melhor, praticando coisas boas, tanto o empresariado como o consumidor. A boa comunicação também faz parte, tanto do vendedor como do consumidor, para uma boa venda, um bom atendimento e a satisfação do cliente, por meio de orientação e informações corretas”, menciona.

O prefeito Tauillo Tezelli também deixou bem clara a importância do Procon junto ao consumidor. “O Procon é um órgão orientador, a parceria com as empresas e com o consumidor é de fundamental importância para que haja a boa oferta do produto e a satisfação do cliente. A mediação é importante, e na Semana do Consumidor todas estas situações serão demonstradas. O Procon ouve as duas partes, media toda a qualquer demanda que possa ser apresentada, e a população, tanto os clientes como o empresariado, certamente reconhecem este importante trabalho realizado”, conclui o prefeito.

PROGRAMAÇÃO

Além da programação da abertura já mencionada acima, e de outras ações constantes já também divulgadas, outras ainda constam desta Semana do Consumidor, conforme se informa abaixo:

Dia 10 (terça-feira)

8h às 17 horas – Clínica financeira – parceria com o Instituto Sicoob na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

9 horas – Atendimento exclusivo com atendente da operadora OI, na sede do Procon/CM;

10h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Professora Eroni Maciel Ribas (Lar Paraná)

13h30 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Paulo VI (Jd. Pio XII);

15h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Monteiro Lobato (Lar Paraná).

Dia 11 (quarta-feira)

8 às 17 horas – Clínica financeira – parceria com o Instituto Sicoob na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

19h30 – Palestra no Senac com a palestrante Dâmares Ferreira (A proteção de dados pessoais e a defesa do consumidor);

Dia 12 (quinta-feira)

8 às 17 horas – Clínica financeira – parceria com o Instituto Sicoob na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

14h – Palestra com Prof. Cândido Mendes (Direito do consumidor para Startup) na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

Dia 13 (sexta-feira)

8 às 17 horas – Clínica financeira – parceria com o Instituto Sicoob na Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

10h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Parigot de Souza (Vila Teixeira);

15h20 – Palestra de educação financeira com o Instituto Sicoob, na Escola Municipal Mario de Miranda Quintana (Jd. Ione)