Reunião em Curitiba trata de investimentos para reforma do terminal urbano de Campo Mourão

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, cumpriu agenda em Curitiba na terça (15) e quarta-feira (16) para tratar de assuntos de interesse do município em diferentes áreas. Entre os compromissos, o gestor se reuniu com o secretário das Cidades, Guto Silva, para discutir a captação de recursos destinados à reforma do terminal urbano, localizado na região central da cidade.

Segundo o prefeito, a modernização do espaço é uma das prioridades da administração municipal. “Melhorar o conforto dos usuários do transporte público mourãoense é uma das prioridades que estamos trabalhando. Temos ouvido a população e estamos buscando soluções junto ao Governo do Estado, com o apoio do deputado e secretário de Agricultura, Márcio Nunes”, destacou Douglas.

O terminal urbano é considerado um ponto estratégico da mobilidade urbana em Campo Mourão e necessita de intervenções estruturais para oferecer mais segurança, conforto e acessibilidade aos usuários.

Além deste assunto, o prefeito também tratou de outros temas relacionados ao desenvolvimento do município em diferentes secretarias estaduais. A agenda segue até quinta-feira (16), e o retorno a Campo Mourão está previsto para sexta-feira (17).