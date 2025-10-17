Prefeitura anuncia homenageados com a Comenda do Mérito Mourãoense

A Prefeitura de Campo Mourão divulgou os nomes das 20 personalidades que serão homenageadas neste ano com a Comenda da Ordem do Mérito Mourãoense, a mais alta honraria concedida pelo município. A cerimônia de entrega está marcada para o dia 7 de novembro (sexta-feira), às 10h, na Casa da Cultura, integrando a programação dos 78 anos de Emancipação Política de Campo Mourão.

Entre os homenageados estão artistas plásticos, médicos, contadores, agropecuaristas, agrônomos, esportistas, empresários e professores, que se destacaram por suas contribuições ao desenvolvimento da cidade. Os agraciados de 2025 são: Ademar Batista de Mello, Álvaro Antônio Massareto, Antônio Gancedo, Bernardo Luiz de Matos, Cézar Augusto Massareto Bronzel, Diógenes Teodoro de Oliveira, Eloi Ricardo Cobbe Bonkoski, Elza Moreira Hanel, Francisco Fernandes Claudino, Iran Roberto Brzezinski, Itamar Agostinho Tagliari, Ivone de Lourdes Capristo Malho, Jacira Bueno Machado, Joani Teixeira, José Aroldo Gallassini, Marcos Antonio Corpa, Maria da Conceição Montans Baer, Nery José Thomé, Nestor Ocimar Bisi e Ricardo Accioly Calderari.

Instituída em 2014, a comenda reconhece cidadãos que se destacam em suas áreas de atuação e que contribuem para o desenvolvimento cultural, econômico, político e social de Campo Mourão. “São pessoas dos mais diversos setores, que representam a diversidade, a pluralidade e a riqueza de Campo Mourão, do Paraná e do Brasil”, destacou o prefeito Douglas Fabrício.

“É um momento de comemoração para homenagear quem tem contribuído de forma significativa para a nossa terra. Cada homenageado representa instituições e entidades que ajudam a construir uma cidade melhor para se viver”, completou.