Região recebe mais equipamentos para patrulha mecanizada da Comcam

A Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam) recebeu na manhã desta segunda-feira (11), via Consórcio do Desenvolvimento da Comcam (Condescom), uma motoniveladora New Holland, no valor de R$ 505,6 mil; e um caminhão basculante Mercedes Benz (R$ 294 mil). A Comcam já havia recebido um rolo compactador JCB, no valor de R$ 316 mil e uma escavadeira hidráulica Jhon Deere (R$ 400 mil). O investimento totaliza até o momento R$ 1,5 milhão.

Participaram da entrega dos equipamentos o deputado estadual, Douglas Fabrício (Cidadania), representando o deputado federal Rubens Bueno, o ex-presidente da Comcam, Edenilson Miliossi (Barbosa Ferraz), representando o presidente da entidade, Haroldo Fernandes Duarte (Ubiratã) e o chefe regional da Seab, núcleo de Campo Mourão, João Ricardo Barbosa Rissardo.

As máquinas foram adquiridas com recursos do Governo Federal, de emenda de bancada indicada pelo deputado federal Rubens Bueno (Cidadania). A Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab) foi quem fez a licitação de compra. “Aos poucos a nossa patrulha mecanizada da Comcam está ganhando forma e corpo”, comemorou Miliossi, ao agradecer o empenho do deputado Rubens Bueno para a aquisição das máquinas.

O presidente da Comcam, Haroldo Duarte, lembrou que a Comcam irá receber ainda nos próximos dias um trator agrícola, uma pá carregadeira, e uma retroescavadeira hidráulica. “A patrulha mecanizada vai baratear os custos aos municípios para recuperação de estradas rurais, entre outras obras”, disse, ao destacar que as máquinas fazem parte de um pacote de equipamentos que está sendo adquirido via Condescom com recursos de emendas parlamentares no valor de R$ 2,5 milhões.