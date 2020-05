Mulher é agredida pelo marido embriagado

A Polícia Militar encaminhou para a delegacia, um homem de 46 anos, acusado de agredir a esposa, de 48. A ocorrência foi registrada por volta das 23h50 desse domingo, na rua Antônio Bueno Camargo, no jardim Flórida.

Segundo a vítima o marido havia chegado embriagado e começou a ofendê-la, com diversos xingamentos e posteriormente a teria agredido com tapas e socos no rosto.

A Polícia Militar esteve no local e localizou o suspeito dentro da casa. A mulher, que havia sido colocado para fora da residência, apresentava alguns hematomas pelo corpo.

O acusado foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial para que fossem tomadas as devidas providências