Prefeito reeleito estenderá licença por mais 14 dias

O prefeito Tauillo Tezelli solicitou mais 14 dias de licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares. Ele estava afastado para disputar a eleição, ocorrida no domingo (15), quando foi reeleito para a gestão 2021-2024. Na manhã desta segunda-feira (16), em cerimônia no gabinete, conforme as normas legais, Tauillo reassumiu o cargo e mais uma vez transmitiu ao vice, Beto Voidelo, que continurá em exercício a partir desta terça-feira (17).

A cerimônia contou com a presença dos secretários municipais, que receberam um agradecimento do prefeito reeleito. “Nessa caminhada para mais um mandato tivemos o apoio de muitas pessoas e a confiança da população nos impõe muito mais responsabilidade para administrar a cidade, pois muitos são os desafios”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Beto Voidelo ressaltou que existem vários projetos em andamento para a cidade. “A administração não parou durante a campanha, nem vai parar agora. Temos serviços em todas as áreas e nossa equipe está empenhada para atender bem a população”, enfatizou.