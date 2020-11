Campo Mourão terá maratona para desenvolver soluções tecnológicas para o agronegócio

No próximo dia 27 de novembro, às 19h30min, será aberto o 1º Hackathon AgroTech 2020, em Campo Mourão. O evento, que integra o II FATI – Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação, será online e gratuito. O fórum, também no formato online, ocorrerá no dia 25, às 19h30min e contará com cinco palestras.

Conduzido pela Câmara do Agronegócio do CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão com a coorganização do SEBRAE e do Sindicato Rural, o hackathon, também chamado de maratona, discutirá e desenvolverá soluções tecnológicas para problemas reais enfrentados pelo agronegócio local e regional, segundo a organização.

Os problemas foram levantados pela organização junto aos produtores rurais, com a participação do IDR – Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, do Centro Universitário Integrado, da Unespar, da Unicampo, da Unipar e da UTFPR.

As equipes serão formadas por conjuntos de 4 a 5 alunos ligados à ciência da computação, à agronomia, à veterinária, à gestão e outras áreas do conhecimento. Elas trabalharão durante os quatro dias do evento sob a mentoria de profissionais e de professores de alto nível, das instituições de ensino parceiras. Ao final, submeterão os seus projetos a uma banca avaliadora, que julgará e premiará as três melhores soluções.

O evento irá até o dia 30 de novembro, quando serão conhecidas e premiadas as melhores equipes e soluções desenvolvidas.

Com a parceira da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, das Radios 100,9, Terra FM, Tribuna do Interior, TáSabendo, EducaInova Hub Educacional e IN2 – Instituto de Inovação do Centro Universitário Integrado, além das instituições de ensino superior e órgãos públicos já referidos, as inscrições para o hackathon ficarão abertas até o dia 26 de novembro no endereço www.fati.codecam.org.br.

Segundo a organização, o evento contará com premiação aos primeiros colocados. O patrocínio do II FATI e do 1º Hackathon AgroTech é feito pela Coamo, Trucker do AgrO, ProSolus e IN2.