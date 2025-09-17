Prefeito Douglas cumpre intensa agenda em Brasília em busca de recursos para CM

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, esteve em Brasília nesta terça-feira (16) para uma série de compromissos políticos e institucionais. A agenda teve como foco a busca de recursos e o acompanhamento de pautas de interesse do município.

Douglas participou da reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), ao lado de deputados paranaenses. Ainda na capital federal, esteve na Secretaria do Patrimônio da União (SPU), onde foi recebido pela secretária Carolina Gabas, acompanhado do deputado federal Tião Medeiros.

O prefeito também visitou os gabinetes dos deputados federais Beto Richa, Tião Medeiros e Toninho Wandscheer, reforçando demandas e pleitos de Campo Mourão para o orçamento.

“Quero agradecer o apoio e receptividade dos deputados que tão bem nos receberam e pelo comprometimento com as demandas de Campo Mourão. Agradeço também ao Rubinho Bueno, do escritório de representação do Paraná em Brasília, que nos acompanhou nessas agendas. Seguimos trabalhando em busca de recursos para a nossa cidade”, destacou o prefeito.

Douglas Fabrício permanece em Brasília nesta quarta-feira (17), com novos compromissos previstos em sua agenda oficial.