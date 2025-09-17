CM/Futsal vence o Minas em Belo Horizonte e aumenta sequência invicta na Liga Nacional

Novamente demonstrando um ótimo trabalho, o Campo Mourão Futsal conquistou um grande resultado na noite desta terça-feira, 16, em que venceu o Minas Tênis Clube por 4 a 3, jogando na Arena UniBH, em Belo Horizonte/MG.

Não faltou qualidade para o Carneirão, que esteve sempre à frente no placar, chegando a abrir 3 a 1 ainda no primeiro tempo, com gols de Selbach, Jorginho e Tom. Na segunda etapa o Minas pressionou e empatou, mas Kaduzin confirmou a vitória do tricolor mourãoense por 4 a 3, antes do apito final.

O resultado mantém Campo Mourão na sexta colocação, agora com 40 pontos, junto com o Jaraguá/SC, também com 40, mas na quinta colocação pelos critérios de desempate.

Invencibilidade – Com a vitória, novamente Campo Mourão chega a 12 jogos invictos na temporada, entre LNF e Paranaense. Número que já havia alcançado recentemente. Nos últimos 25 jogos, o time mais tradicional do Paraná perdeu apenas uma partida, fora de casa. Em seus domínios, não perde há mais de um ano, sendo que o técnico Betinho, segue invicto desde que assumiu o comando da equipe, no meio da temporada.