Prefeito Douglas cumpre agenda em Curitiba em busca de recursos para Campo Mourão

O prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, cumpriu agenda de trabalho em Curitiba nesta quarta-feira (20), com o objetivo de articular projetos e buscar recursos para o município.

Na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Douglas se reuniu com o deputado estadual Leônidas Neto para tratar de emendas parlamentares e propostas voltadas ao desenvolvimento da cidade.

No Palácio Iguaçu, sede do governo do Paraná, o prefeito manteve encontro com o chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, João Carlos Ortega, para discutir a liberação de recursos destinados a equipamentos e obras em Campo Mourão.

A agenda também incluiu reuniões em duas Secretarias de Estado. Na Saúde, Douglas esteve com o secretário Beto Preto, quando avaliou a parceria com o Governo na administração do Hospital Santa Casa, os avanços obtidos nos últimos meses e apresentou novas demandas para o setor. Já na Secretaria do Esporte, ao lado do secretário Hélio Wirbiski e do diretor Valmir Matos, o prefeito discutiu projetos de obras esportivas para o município e a realização dos Jogos de Aventura e Natureza, que terão início em Campo Mourão nesta sexta-feira (22).

Ao avaliar os encontros, Douglas destacou a importância das tratativas: “Para fazer mais e melhor para nossa gente precisamos conquistar recursos em outras esferas. É fundamental elaborar projetos, dialogar e buscar em Curitiba os investimentos que nossa cidade precisa. Com nossa experiência, vamos vencendo etapas para trazer mais conquistas a Campo Mourão. Agradeço também às lideranças que nos receberam e que têm sido parceiras nesses projetos”, afirmou.

As reuniões na capital reforçam a boa relação institucional da Prefeitura de Campo Mourão com o Governo do Estado e com parlamentares, fortalecendo o diálogo e a construção de parcerias que resultam em obras, investimentos e avanços importantes para o desenvolvimento do município.