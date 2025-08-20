Homem armado com dois facões no Lar Paraná é contido pela Polícia Militar

Na tarde de quarta-feira (20), uma ocorrência de surto psicótico mobilizou diversas equipes da Polícia Militar no Lar Paraná, em Campo Mourão. Um homem, armado com faca, ameaçava familiares e acabou entrando em confronto com policiais.

De acordo com a PM, durante a aproximação ao local, o indivíduo foi visto sem camisa e descalço, empunhando uma faca. Ao perceber a presença das viaturas, ele correu para dentro de um depósito de materiais de construção, onde abandonou a faca e pegou dois facões que estavam expostos para venda.

Diante do risco iminente, os policiais acionaram reforço e tentaram diálogo. O homem, porém, passou a ameaçar a equipe e chegou a encostar os facões no próprio pescoço, caracterizando risco de automutilação. O local foi isolado e o acompanhamento contou com apoio de equipes especializadas do 11º BPM, além de orientação técnica em tempo real do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

A negociação durou cerca de duas horas. Conforme a PM, foi aguardada uma “janela de oportunidade” para o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo. No momento em que o homem caminhava com os facões apontados para baixo, os policiais intervieram com disparo de Taser e munições de elastômero.

A ação foi bem-sucedida: o homem foi contido, desarmado e algemado. Em seguida, recebeu atendimento do SAMU, que realizou os primeiros cuidados e encaminhou o paciente para avaliação psiquiátrica.