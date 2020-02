Prefeito de Ubiratã é eleito presidente da Comcam

Candidato único, o prefeito de Ubiratã, Haroldo Haroldo Fernandes Duarte, mais conhecido como Baco, foi eleito na manhã desta sexta-feira (28) presidente da Comcam por aclamação. Ele assumiu o lugar do ex-presidente Edenilson Miliossi, prefeito de Barbosa Ferraz. A prefeita de Roncador, Marília Perota Bento Gonçalves, é a vice-presidente de Baco. O mandato é para um ano.

“Gostaria inicialmente de parabenizar o trabalho de toda a diretoria anterior, foi um trabalho de extrema importância de várias conquistas”, falou Baco, ao comentar que irá buscar resgatar os prefeitos que estão de fora da Comcam. “Vamos traze los de volta para que possam conosco produzir mais pela nossa região. A Comcam teve memoráveis lutas pela região, um exemplo é o curso de medicina que veio para o Integrado. Por várias vezes nos reunimos para que pudéssemos interceder junto ao governo federal para que Campo Mourão pudesse ter uma faculdade de medicina e isso hoje e uma realidade”, destacou.

O novo presidente lembrou que será um ano difícil devido às eleições municipais, mas espera um mandato produtivo em conjunto com os prefeitos da região. Ele destacou também a efetivação do Condescom (Consórcio de Desenvolvimento da Comcam) para os municípios, principalmente aos pequenos que têm dificuldade na obtenção de recursos. “O consórcio é a ‘salvação’ de muitos municípios na questão de recape e micro revestimento. Temos que trabalhar unidos”, frisou.

BALANÇO

O ex-presidente da Comcam, Edenilson Miliossi, fez um balanço positivo da sua gestão. Ele destacou a reativação do Condescom, único Consórcio do Paraná que está filiado a Rede +Brasil. “Temos também emendas do Rubens Bueno de R$ 2,5 milhões para usina de micropavimento. Já foram licitados equipamentos e serão entregues nos próximos dias. Um caminhão também já foi entregue a Campo Mourão para micropavimento que será transferido ao consórcio”, falou.

O Consórcio irá receber também R$ 900 mil em emenda do Senador Flavio Arns, para aquisição de equipamentos para atender os municípios da região. Miliossi destacou a união dos prefeitos durante sua gestão. “Foi um trabalho conjunto que sem a união dos prefeitos e parceria não teria dado certo”, frisou.

PREFEITOS NO ENCONTRO



Participaram do encontro nesta sexta-feira os prefeitos: Haroldo Fernandes Duarte (Ubiratã); Marilia Gonçalves (Roncador); Mauro Slongo (Luiziana); Sueli Silva (Rancho Alegre D’Oeste); Valter Peres (Terra Boa); Rogério Rigueti (Engenheiro Beltrão); Edenilson Miliossi (Barbosa Ferraz); Julio Frare (Peabiru); José Carlos Gomes (Nova Cantu); Tauillo Tezelli (Campo Mourão); Leandro Oliveira (Araruna); Wilson Carlos de Assis (Iretama); e Angela Kraus (Farol).

Chapa completa da nova diretoria

Presidente – Haroldo Fernandes Duarte (Ubiratã)

Vice-presidente – Marilia Gonçalves (Roncador)

2º vice-presidente – Mauro Slongo (Luiziana)

1º Secretário – Sueli Silva (Rancho Alegre D’Oeste)

2º Secretário – Carlos Alves (Corumbataí do Sul)

1º Tesoureiro – Valter Peres (Terra Boa)

2º Tesoureiro – Rogério Rigueti (Engenheiro Beltrão)

Diretor de Eventos – Edenilson Miliossi (Barbosa Ferraz)

Conselho Fiscal

Julio Frare (Peabiru)

José Carlos Gomes (Nova Cantu)

Tauillo Tezelli (Campo Mourão)

Suplentes do Conselho Fiscal

Leandro Oliveira (Araruna)

Wenderson Santos (Boa Esperança)

Reinaldo Krachisnki (Quarto Centenário)