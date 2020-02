Copa Cachoeiras Gigantes: CM/Futsal estreia com vitória de virada

Com gols de Dudu, Fabinho e Kaique o Campo Mourão Futsal estreou com vitória de 3 a 2 sobre o Prudentópolis, na 2ª Copa Cachoeiras Girantes, em jogo realizado na noite de ontem (27) contra os donos da casa. O carneiro tricolor virou o jogo para 3 a 1 depois de sair perdendo na etapa inicial e o time da casa ainda descontou no final.

Nesta sexta-feira às 19h00 Campo Mourão enfrenta o Cascavel pela segunda rodada da competição. O jogo de fundo será entre Prudentópolis e Guarapuava, que perdeu na rodada de abertura por 7 a 1 para os cascavelenses.