Prefeito de Araruna é eleito novo presidente da Comcam

Após reeleição em Araruna, o prefeito Leandro Cesar Oliveira (Cidadania), foi eleito também nesta quinta-feira (14), como novo presidente da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam). Seu vice-presidente é o prefeito de Corumbataí do Sul, Alexandre Donato. A eleição, de chapa única, foi realizada no formato virtual, em virtude das restrições da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Oliveira assume o lugar do ex-prefeito de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duartes (PSC). Ele foi aclamado presidente por unanimidade. O mandato é de um ano. A assembleia virtual teve participação de 18 dos 25 prefeitos da região. O deputado federal, Rubens Bueno (Cidadania), também participou.

“Gostaria de agradecer a confiança de todos e dizer que a nossa responsabilidade aumenta ainda mais em presidir esta associação tão importante que é a nossa segunda casa”, falou o novo presidente. Oliveira disse que o que mais o preocupa no momento é fazer o Consórcio do Desenvolvimento da Comcam (Condescom) funcionar para que os resultados possam ser vistos na prática nos municípios. “Temos uma missão e temos que focar. Hoje temos uma patrulha rural moderna que está parada e temos que fazer rodar”, falou.

Oliveira, que já foi empossado automaticamente junto com a nova diretoria, pede a união dos prefeitos em prol do desenvolvimento da Comcam. “Nossa união é para trabalhar em prol do povo. Somos 25 municípios em busca de um objetivo só que é a melhoria de qualidade de vida da nossa população. Estamos juntos para ‘descascar os abacaxis que aparecerem’ e precisamos de todos para somar com nós”, pediu.

BALANÇO

Durante a reunião, o ex-presidente da Comcam, Haroldo Fernandes Duarte, ex-prefeito de Ubiratã, fez um balanço do mandato. Ele lembrou que assumiu a associação e logo após iniciou a pandemia do coronavírus, o que atrapalhou os trabalhos. “Foi um ano muito difícil, fomos privados de muitas. Mas conseguimos tratar de alguns assuntos, porém ficou muito aquém do esperado. Desejo muito sucesso ao Leandro”, afirmou.

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Um dos desafios do novo presidente será estabilizar a situação financeira da Comcam. A entidade encerrou 2020 com pouco mais de R$ 33 mil em conta corrente. Já o montante a receber ultrapassa 270 mil. A Associação tem um ativo total de R$ 854 mil. “Sambemos que tem alguns municípios inadimplentes. Vamos sentar com os prefeitos e discutir individualmente a situação de cada um”, adiantou Oliveira.

CONDESCOM

Durante a reunião, os prefeitos discutiram a importância de fortalecer o Condescom, atualmente com dois convênios aguardando licitação. Foi pelo Consórcio que a Comcam conseguiu uma moderna patrulha rural, que aguarda o início de operação. Com exceção de Fênix, todos os outros 24 municípios da Comcam fazem parte do Consórcio. “Vamos tentar trazer Fênix conosco também”, falou Oliveira.

ENGENHARIA

Outro setor que o novo presidente vai fortalecer é o Setor de Engenharia da Comcam. O engenheiro responsável da entidade, Diogo Pereira, informou que entre 2019 e 2020, o setor conseguiu R$ 55 milhões na parte de captação de recursos para a região. Deste montante foram elaborados 85 projetos de engenharia. “Estamos à disposição para ajudar os novos prefeitos nesta parte da engenharia. Nosso objetivo é poder estar auxiliando os municípios”, falou. Além de Diogo, a equipe técnica de engenharia da entidade é composta por seis estagiários.

PREFEITOS NA REUNIÃO

Participaram da reunião de eleição os prefeitos: Alexandre Donato (Corumbataí do Sul); Edenilson Miliossi (Barbosa Ferraz); Fabio Dalécio (Ubiratã); Julio Frare (Peabiru); Same Saab (Iretama); Leandro Cesar Oliveira (Araruna); Betinho Lima (Goioerê); Airton Agnolim (Nova Cantu); Leonardo Romero (Quinta do Sol); Vivaldo Lessa (Roncador) Rafael Bolacha (Moreira Sales); Junior Garbim (Engenheiro Beltrão); Adão Aristeu ( Rancho Alegre d’Oeste); Akio Abe (Quarto Centenário); Milton Luiz Alves (Campina da Lagoa); Joel Celso Buscariol (Boa Esperança); Edmilson Pedro de Moura (Terra Boa); e Tauillo Tezelli (Campo Mourão).

A COMCAM

A Comcam foi fundada em 30 de julho de 1969 para a coordenação, planejamento e integração administrativa, econômica e social dos municípios da microrregião doze do Estado do Paraná, polarizada por Campo Mourão, sendo uma sociedade civil, de duração indeterminada, com sede e foro na cidade de Campo Mourão.

Inicialmente a Associação foi fundada pelos prefeitos de 19 municípios, sendo eles: Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Mamborê, Mariluz, Moreira Sales, Nova Cantú, Peabiru, Quinta do Sol, Roncador, Terra Boa e Ubiratã. Em 1997, Quarto Centenário, desmembrado de Goioerê, completou a atual estrutura administrativa da Comcam, sendo o 25º município a aderir à entidade. O então prefeito de Campo Mourão, Horácio Amaral foi o 1º presidente da entidade, tendo sido reeleito em 1970, 1971 e 1972.

Nova diretoria da Comcam

Leandro Cesar Oliveira – Presidente

Alexandre Donato – Vice-Presidente

Ricardo Radomski – 2º Vice-Presidente

Fabio Dalécio – Secretario

Rafael Brito do Prado – 2º secretário

Edenilson Miliossi – Tesoureiro

Junior Garbim – 2º Tesoureiro

Roberto dos Reis Lima – Diretor de Eventos

Conselho Fiscal

Wilson Tureck

Julio Cézar Frare

Milton Luiz Alves

Suplentes

Leonardo Romeiro

Edmilson Pedro de Moura

Same Saab

Diretoria do Condescom

Leandro Cesar Oliveira – Presidente

Edenilson Miliossi- Vice-presidente e Tesoureiro

Conselho Fiscal

Wilson Tureck

Julio Cézar Frare

Milton Luiz Alves

Suplentes

Leonardo Romero

Edmilson Pedro de Moura

Same Saab