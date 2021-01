Secretário Executivo do Procon-CM visita agências bancárias

O Secretário Executivo do Procon Campo Mourão, Sidnei Jardim, visitou durante esta semana 13 agências bancárias e cooperativas de crédito da cidade, como forma de estreitar o relacionamento da entidade com estas instituições, na busca de um melhor relacionamento com os clientes, com a resolução constante de todas as situações que venham a ser trazidas até o Procon por meio dos cidadãos.

Um dos assuntos que foi colocado em pauta foi a disponibilização do álcool em gel, como forma de proteção devido a Pandemia do Coronavírus (COVID-19), obedecendo decreto municipal e também disposições estaduais e nacionais.

De acordo com Jardim, o diálogo com os gerentes foi positivo, e foram entregues notificações, por meio do Procon, para que este cuidado com o cliente, bem como outras ações de proteção ao consumidor sejam sempre colocadas em prática.

“Necessitamos, enquanto órgão de proteção ao consumidor, de estar buscando este tipo de estreitamento, estabelecendo assim parceria com as instituições e visando também a proteção dos clientes, neste caso, das agencias bancárias. Durante a visita, fizemos o teste nos dispositivos de álcool em gel, percebemos que em alguns não havia o álcool e pedimos que o mesmo seja disponibilizado constantemente, proporcionando proteção”, conclui o secretário, que foi informado ainda na oportunidade, em uma das visitas, que a Caixa Econômica Federal instalará mais uma agenda na cidade, como forma de ampliar ainda mais o atendimento bancário aos seus clientes.