Prefeito assina convênios que garantem novo parque e castração de animais

O prefeito Tauillo Tezelli assinou, nesta terça-feira (17), em Curitiba, mais dois convênios com o governo do Estado para projetos que irão beneficiar segmentos importantes de Campo Mourão. O primeiro, no valor de R$ 2,2 milhões, é para a primeira etapa de construção de um Parque nos fundos do Jardim Modelo. O outro garante R$ 100 mil para o programação de castração de animais que perambulam pelas ruas.

“Conseguimos esses convênios graças ao trabalho do secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, que com a equipe do governador Ratinho Junior, tem abraçado e apoiado os projetos que beneficiam nossa cidade”, ressaltou o prefeito.

Ele explicou que com os convênios assinados o município poderá realizar a licitação dos projetos. “O Parque no Modelo é um antigo compromisso com a população daquela região que reivindica um espaço de lazer”, justificou Tauillo.

Quanto ao recurso para o programa de castração de cães e gatos vai ajudar a amenizar um grave problema do município, que é o aumento da população de animais errantes nas ruas. Atualmente o programa está sob a responsabilidade da Associação Protetora de Animais Independentes (PAIS).

Os recursos para Campo Mourão fazem parte de um pacote liberado pelo governo do Estado no valor de R$ 65 milhões, voltado ao meio ambiente e a sustentabilidade para todas as regiões do Estado. “Parcerias como essas, com tantos municípios, colaboram para espalhar uma adequação ambiental correta. O Paraná mais uma vez sai na frente”, afirmou o governador.