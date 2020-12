Posse de prefeito e vereadores será rápida e sem público em CM

Nesta sexta-feira (1º de janeiro) acontece o cerimonial de posse do prefeito Tauillo Tezelli (Cidadania), da vice Fatima Nunes e dos 13 vereadores eleitos para a legislatura 2021?24. O evento acontece na Câmara de Vereadores, mas por conta do agravamento de casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus em Campo Mourão, o cerimonial será rápido e sem a presença de público.

A cerimonia, inclusive, deveria acontecer no Teatro Municipal, mas foi transferida para a Câmara já que não vai ser aberta ao público. A posse começa a partir das 9 horas, com a transmissão pelo Youtube. “No plenário ficarão apenas o presidente e o secretário. Cada um dos vereadores irá entrar no plenário, assinar o termo de posse, fazer o juramento e sair em seguida. A mesma situação irá acontecer nos casos da posse do prefeito e na eleição da Mesa Diretora. Toda a posse, será rápida e transmitida pelo Youtube”, comentou o coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação da Câmara, Jaime Rosalino Vendrame Filho.

Para o presidente da Câmara, Olivino Custódio, as alterações foram necessárias. “Em tempos de pandemia, são muitos os esforços para combater a covid-19”, lembrou. A partir de amanhã, a Câmara terá nove novos rostos, isso porque, Escrivão Parma (PSD), Bina (Cidadania), Subtenente Macedo (PROS), Miltinho Cidade Nova (PSDB), Naiany Hruschka (PODE), Tio Leco (PP), Marcio Berbet (PP), Paulo Pilatte (PSL) e Toninho Machado (PSC), passam a exercer seus primeiros mandatos.

Dos atuais treze parlamentares, quatro conquistaram a reeleição, Elvira Schen (Cidadania), Jadir Pepita (Cidadania), Edilson Martins (Cidadania) e Tucano (PSD). O diploma dos vereadores eleitos será expedido através do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).