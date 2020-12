Garagens de condomínios viram alvos de dupla

Nem mesmo os prédios, cercados de câmeras e bem fechados escapam da ação dos marginais em Campo Mourão. Nessa semana, dois ladrões arrombaram a porta da garagem de um condomínio da cidade e levaram uma bicicleta do local. Toda a ação foi registrada pelas câmeras.

A reportagem do Tasabendo.com recebeu imagens do morador de um prédio do momento em que o criminoso entra e sai do local levando uma bicicleta. O outro ladrão, segundo as informações, levanta a porta da garagem e fica segurando até que o comparsa saia com os objetos.

Além dos furtos, ainda causam danos nas portas das garagens. O caso foi registrado na delegacia e as imagens serão usadas na identificação dos criminosos. A orientação da polícia é que os cuidados sejam redobrados pelos moradores, principalmente nesse período de fim de ano.