PDT em Campo Mourão passa por processo de reestruturação

O PDT (Partido Democrático Trabalhista) em Campo Mourão inicia um processo abrangente de reestruturação, marcado pela nomeação do historiador Jair Elias como presidente da Executiva Provisória. A condução desse processo está sob a coordenação do deputado estadual e presidente do PDT Paraná, Goura Nataraj.

Jair Elias expressa seu comprometimento com a revitalização do partido na região: “Estamos finalizando a organização da Executiva Provisória, convidando lideranças para fortalecer o PDT em Campo Mourão.” Sobre as eleições deste ano, o novo presidente destaca que o PDT terá uma chapa completa para disputar a Câmara de Vereadores. “Um partido se fortalece disputando eleições. Teremos uma chapa forte para o legislativo.”, explica.

“É uma alegria ver o PDT de Campo Mourão se reestruturando sob liderança do professor Jair Elias, que está fazendo um excelente trabalho. O PDT vai participar das eleições municipais dentro de um projeto maior, de reestruturação do Trabalhismo no Paraná e de fortalecimento de um projeto político que leve em consideração as bandeiras históricas do partido como educação, valorização dos direitos dos trabalhadores, valorização do meio ambiente e dos direitos humanos”, afirmou Goura.

Após a definição da chapa, todos os candidatos passarão por um programa intensivo na Escola de Formação Política. Este será um momento crucial para que os candidatos aprimorem seu entendimento sobre o funcionamento do Poder Legislativo, compreendam a dinâmica da política em prática e internalizem os princípios fundamentais do partido.

O PDT em Campo Mourão, surgiu na década de 1980, com a liderança destacada de Namir Piacentini, ex-deputado estadual, já teve representação na Câmara de Vereadores, contando com figuras como Luiz Carlos Kehl, Bárbara Piacentini, Júlio Vieira dos Santos, Celso Ferrari e outros. O advogado Iran Roberto Brzezinski, que presidiu o PDT, também contribuiu significativamente para a vida política do partido em Campo Mourão.

Jair Elias expressa sua gratidão pela contribuição do Dr. Roberto Brzezinski, destacando sua atuação ativa e participativa na vida social de Campo Mourão. “Agradecemos publicamente os trabalhos realizados por Dr. Roberto Brzezinski em prol do partido, abrindo agora espaço para o surgimento de novas lideranças políticas em Campo Mourão.”