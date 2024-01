CM fará estudo sobre implantação de transporte coletivo gratuito

Um grupo de trabalho, formado por servidores municipais de Campo Mourão, foi instituído pelo Poder Executivo para elaboração de estudo técnico de viabilidade de implantação da gratuidade no transporte coletivo urbano de passageiros. O decreto com a nomeação dos servidores será publicado nesta sexta-feira (26), no órgão oficial eletrônico do município.

A iniciativa tem como base o custo do serviço no modelo atual, cujo levantamento constatou inviabilidade para a empresa prestadora. Isso obrigou o município a subsidiar parte da tarifa, já que grande parte da população que utilizava o transporte urbano de passageiros deixou de fazê-lo em razão dos valores. E boa parte dos que ainda utilizam o serviço é beneficiada com isenção da tarifa.

“Um número crescente de municípios brasileiros já implantou a gratuidade no sistema de transporte coletivo urbano. Além disso o Plano de Mobilidade Urbana aponta a necessidade de estimular o uso desse tipo de transporte, até para reduzir a quantitativa de veículos de transporte individual transitando nas vias públicas”, observa o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento, Carlos Alberto Facco, que vai coordenar o grupo de trabalho, composto por mais cinco servidores.